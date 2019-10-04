Кикбоксёры из Нижнего Тагила завоевали 17 медалей и два кубка на международных соревнованиях

Тагильские кикбоксёры привезли домой 17 медалей и два кубка мира с международных соревнований World Cup Diamond, которые проходили в конце сентября в Анапе, рассказали АН «Между строк» в федерации кикбоксинга Нижнего Тагила.

Нижний Тагил представляли 19 спортсменов из спортивных школ «Уралец» и «Тагилстрой». Воспитанница ДЮСШ «Тагилстрой» Юлия Тагильцева заняла первое место в дисциплине «лайт-контакт» в категории до 65 килограммов и взяла кубок мира. Главный приз соревнований получил также спортсмен Семён Востриков из спортшколы «Уралец». Кроме кубка, он завоевал две медали за победу в разделе «лайт-контакт» и «кик-лайт» в категории до 63 килограммов.

Оба спортсмена боролись во взрослой категории, остальные тагильчане представлены в группе «юниоры». Всего на соревнованиях выступило более 100 участников со всего мира.