Керченский политехнический колледж возобновил работу после трагедии

Занятия студентов в Керченском политехническом колледже после трагедии, жертвами которой стали 21 человек, возобновились, со ссылкой на пресс-службу Минобразования Крыма пишет ТАСС.

«Сегодня проходят классные часы, на которых [до студентов] будет доведён их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней проходили психологическую помощь», — сказал собеседник агентства.

Учебный процесс будет проходить в другом корпусе колледжа.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Конова, в здании планируется провести капитальный ремонт. Он также ранее отмечал, что после первичного осмотра несущие конструкции корпуса кажутся неповреждёнными взрывом, однако окончательная оценка будет дана после намеченного на ближайшие дни инструментального обследования.

Напомним, 17 октября в Керчи 18-летний студент четвёртого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями и болтами, а после этого покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стал 21 человек: 16 учащихся (включая нападавшего) и пять сотрудников.