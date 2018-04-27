Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году

Данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному индентификатору в 2019 году, со ссылкой на близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину источники пишут «Известия».

По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Разработкой проекта занимаются Центробанк и два министерства. По информации издания, уникальный номер позволит россиянам найти данные о себе в любой базе: например, на сайте Пенсионного фонда по паспортным данным можно будет получить СНИЛС.

Как рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по единому номеру можно будет получать и финансовые услуги. Нововведение позволит ведомствам объединить информацию, которую клиенты предоставляют органам власти, инвестиционным компаниям и банкам — особенно в начале отношений и при операциях ввода и вывода средств.

Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».