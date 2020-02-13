«Каждому жителю РФ положена эта выплата». Жительница Нижнего Тагила стала жертвой мошенников из Instagram

32-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам в Instagram более 7000 рублей. Как рассказали АН «Между строк» в полиции, она увидела пост о том, что каждому жителю РФ положена выплата денег. Перейдя на сайт по ссылке из соцсети, женщина перевела положенную сумму в качестве комиссии на Qiwi-кошелёк. Уже после поняла, что стала жертвой мошенников.

В МУ МВД «Нижнетагильское» также добавили, что с мошенничеством в Instagram ранее не сталкивались.

Сотрудники АН «Между строк» в последние дни заметили навязчивую рекламу в соцсетях Instagram и Facebook. Наш журналист решила проверить, как работают подобные обманки, и перешла на предложенный сайт.

Сначала появилась кнопка, требующая подтвердить, что вам есть 18 лет. После подтверждения открылся сайт, где требуется зарегистрироваться, чтобы узнать и получить положенные начисления. При регистрации нужно ввести номер паспорта либо СНИЛС. Журналист намеренно ввела неверные данные паспорта, однако сайт подтвердил «успешную регистрацию», после чего открылось новое окно, где было указано, какую сумму может получить пользователь. В нашем случае это 148 255 рублей. После нажатия кнопки «Заказать денежный перевод» нашу сотрудницу перевели на диалог с оператором, во время которого нет возможности задать интересующий вопрос. Когда все сообщения «оператора» были загружены, появилась кнопка «Перейти к открытию личного единого счёта гражданина», на который и будут переведены деньги. Однако желающих получить свою «положенную» выплату ждёт ещё одно препятствие. Открытие этого счёта стоит 238 рублей. Чтобы заплатить, пользователю необходимо ввести все данные своей банковской карты, включая номер, ФИО владельца, срок действия и CVC-код, который никому называть нельзя. На этом мы прервали эксперимент, понимая, что посторонним этих данных достаточно, чтобы снять все деньги со счёта.

Отметим, что в мошеннической рекламе используются лица ведущих новостей с центральных телеканалов, цвета государственного флага, логотип известного антивируса и прочие уловки, чтобы сайт производил серьёзное впечатление.

Сотрудники полиции напоминают, что сейчас в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, «бум» преступлений с использованием информационных технологий.