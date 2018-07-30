«Каждое государство вправе иметь своих идиотов». Милонов прокомментировал предложение латвийского депутата «раздробить Россию»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что призывы депутата сейма Латвии раздробить Россию говорят о том, что «каждое суверенное государство вправе иметь своих идиотов», пишет URA.RU.

«Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны иметь сумасшедшего депутата», — сказал Милонов.

Он указал на то, что прозвучавшее заявление «не является официальной позицией Латвии».

«Нам не надо идти по пути эскалации отношений с этим небольшим государством. Наоборот, мы должны всячески демонстрировать латышам своё самое дружелюбное отношение», — добавил Милонов.

Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс призвал разделить Россию на несколько частей по этническому составу. По его мнению, «только тогда, когда Россия распадётся на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы». В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте также заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию страны довольно велика.