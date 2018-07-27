Казань брал, Питер брал, да здравствует Москва!

Выбирая банк, всегда хочется получить в результате три простые вещи: надёжность, привлекательные условия и быстрое решение насущных задач бизнеса. Зачастую получить все эти составляющие не так просто, несмотря на многообразие банков.

Банк «НЕЙВА» — уникальный по формату банк, сочетающий в себе как классический подход к обслуживанию клиентов в офисах, так и современный безофисный формат: дистанционное обслуживание в «НЕЙВЕ» выбрали тысячи клиентов во многих городах России от Петербурга до Новосибирска. В Банке «НЕЙВА» можно найти всё, что пригодится для развития вашего бизнеса и для экономии ваших финансов. Это очень удобно. Вам даже не придётся специально приезжать в офис банка для открытия счёта, достаточно сделать заявку, и к вам в офис приедут специалисты, которые за 30 минут всё качественно оформят. Экономия времени для руководителя — одна из самых важных задач.

В подобном формате Банк работает почти год: стоит отметить, что каждый пятый счёт открывается именно за пределами домашнего Уральского региона и обслуживается дистанционно. И это объяснимо. Банк «НЕЙВА» занимает позицию независимого банка для независимого бизнеса с современными технологиями дистанционного взаимодействия с клиентами.

Руководитель или собственник бизнеса ищет для себя в том числе и выгодные условия, ведь в период непростой экономической ситуации предприятия экономят на многих статьях расходов. В этом случае отличным вариантом будет расчётно-кассовое обслуживание от Банка «НЕЙВА» от 0 рублей. Вы сможете выбрать для себя удобный пакет обслуживания, а современный дистанционный банк позволит вам мгновенно совершать платежи в любую точку страны и мира.

Выбирая банк, всегда помните, что в правильном банке можно найти широкий спектр финансовых услуг, новейшие технологии, инновационные сервисы, продукты и экономичные тарифы. А самое главное, в нём работают правильные сотрудники, которые с большим вниманием относятся к каждому клиенту.

Банк «НЕЙВА»: независимый банк для независимых клиентов!

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