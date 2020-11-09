«Картины в масках»: собрали в одном месте все коронавирусные кавер-версии полотен музея искусств от дизайнера АН «Между строк» 

На протяжении октября АН «Между строк» вело в своих соцсетях рубрику «Картины в масках», представляющую фантазию редакции на тему коронавируса и произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Каждый день дизайнер «Между строк» Владимир Серов размышлял, как бы выглядели художественные миры произведений в актуальной коронавирусной реальности. Герои картин надевали маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки антисептиком и вызывали скорую помощь. Мы собрали для вас все кавер-версии картин в одном месте.

Вместе с тем мы напоминали читателям о мерах предосторожности от коронавирусной инфекции, основных симптомах и правилах ношения медицинской маски. А также кратко рассказывали историю выбранного произведения из фондов музея искусств и биографию художников.

По мнению старшего научного сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксении Баданиной, дизайнер Владимир Серов смог трансформировать произведения правильно, не повредив замысел живописца, и при этом раскрыть важную и актуальную проблему общества.

«С одной стороны, не так просто изменить картину корректно, не затронуть чьи-то эстетические чувства в отрицательном смысле, не повредить замыслу художника и, в конечном счёте, изменить произведение до неузнаваемости. Но и положительная сторона таких трансформаций колоссальная. Во-первых, здесь картины стали проводниками для раскрытия действительно важной темы, которая касается каждого из нас. Честно скажу, именно из этой рубрики я узнала впервые об очень важных вещах (например, как правильно носить маску), она лично для меня оказалась более эффективной, чем некоторые плакаты и социальная реклама. Во-вторых, я очень рада, что подписчики "Между строк" более подробно узнали о нашей коллекции, возможно, увидели многие работы впервые. Очень надеюсь, что кто-то заинтересуется, какая же улыбка, какое лицо у персонажа с портрета под маской, и придёт в музей увидеть произведения воочию. В-третьих, нам эти произведения стали как будто роднее, произошло что-то вроде соединения эпох. Ведь так необычно увидеть дворянку или Мадонну в медицинской маске или персонажей картин XIX века, крестьянскую девочку на территории, отгороженной жёлтыми лентами. После таких изображений как-то особенно чувствуешь ход истории, прошлое и то, в какое особое, непростое время мы живём. Лично мне какие-то изображения нравились больше, какие-то меньше. Какие-то действительно заставляли улыбнуться, узнать что-то новое о безопасности и здоровье. А какие-то, наоборот, показались неудачными и не очень корректными по отношению к художникам. Но всё вместе, на мой взгляд, замечательно и очень интересно, заставляет по-новому взглянуть на искусство, окружающий мир и, конечно, его будущее и наше общее здоровье», — делится Ксения.

Посмотреть все работы рубрики «Картины в масках» можно в галерее ниже, а также в группе «Между строк».