Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь

Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна смог выйти на связь и сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы. Об этом со ссылкой на родственника оказавшегося в плену российского моряка пишет РИА Новости.

О выходе пленных на связь рассказал отец мурманского моряка Игорь Рябой, сын которого Сергей Гусаров также оказался в плену.

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь – ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», – сказал Рябой.

Напомним, инцидент произошёл 5 февраля примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь по судну. Захваченный корабль BBC Caribbean, принадлежащий немецкой компании, шёл из Камеруна в Гану. Как сообщили в российском посольстве в Нигерии, прилагаются усилия по установлению местонахождения похищенных моряков.

Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению.

Позже стало известно, что в результате нападения пиратов на судно BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии было похищено восемь человек – семеро россиян и один гражданин Украины.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: AFP