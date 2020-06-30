Капитальный ремонт домов в России могут заменить комплексным капремонтом кварталов

Капитальный ремонт многоквартирных домов в России могут заменить на капремонт целых кварталов, заявил ТАСС заместитель министра строительства Максим Егоров.

По его словам, это позволит комплексно менять среду проживания, а не ограничиваться приведением в порядок отдельных домов.

«Минстрой сейчас прорабатывает вопрос того, чтобы уходить от капитального ремонта дома. Мы должны уходить к капитальному ремонту городских кварталов. Нужно организовывать связи между дворовыми территориями, различными общественными пространствами, даже от остановки общественного транспорта до дома», — заявил Егоров на Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» в Уфе.

Ранее, в конце марта, шесть регионов, включая Москву и Московскую область, приостановили начисление платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах; позднее к ним присоединилась Бурятия. Власти этих территорий указали на антикризисный характер меры в условиях пандемии, когда произошло снижение доходов граждан. В остальных регионах взносы продолжают начисляться.