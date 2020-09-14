Кандидаты в депутаты городской думы Нижнего Тагила прокомментировали результаты голосования

Кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской думы от 10-го избирательного округа рассказали АН «Между строк» о том, как они оценивают результаты голосования и в целом предвыборную кампанию.

Напомним, всего в довыборах приняли участие 2120 человек, или 11,3% от общего количества зарегистрированных избирателей (до этого самая минимальная явка на довыборах составляла 16,08%). За представителя партии «Единая Россия» проголосовали 870 человек, или 41,04%. На втором месте оказалась выдвиженец от партии «Яблоко», лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Ей отдали свои голоса 515 избирателей, что составляет 24,29%. Лидер тагильской ячейки КПРФ Михаил Бояркин набрал 281 голос, или 13,25%. Сергей Шамшуров от «Справедливой России» занял четвёртое место с результатом 219 голосов (10,33%). За самовыдвиженца Сергея Бердникова проголосовали 136 человек (6,42%), а представителю ЛДПР Сергею Бурлаю доверили свои голоса всего 52 избирателя (2,45%).

Лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин считает, что люди разочаровались во власти и выборах, поэтому отказываются идти голосовать.

«За 11 предвыборных дней, за это досрочное голосование согнали на участки добровольно-принудительно всех бюджетников, — говорит коммунист. — Это уже информация достоверная. Например, в школах собирали бюджетников, давали агитки, за какого кандидата нужно проголосовать. Что тут можно комментировать. Не мытьём, так катаньем кандидат от партии власти будет сидеть в депутатах. А причину низкой явки я могу объяснить так. Мы ходили по округу, общались с людьми, люди просто уже негативно относятся к выборам, которые в последнее время проходят. Все думают, что за них всё решено, поэтому не ходят на выборы. Мы им объясняли, что нужно воспользоваться своим гражданским правом. Что если не мы будем выбирать, то будут принимать решения, которые удобны власти. Свои результаты я оцениваю нормально с учётом того, что со мной произошло в начале предвыборной гонки. Будем работать дальше».

Победитель голосования кандидат от «Единой России» Александр Долгоруков согласен с тем, что выборы в округе прошли тяжело, но он готов продолжать ту работу, которую начал во время предвыборной гонки.

«Выборы прошли тяжело, явка была маленькая. Кампания тоже была тяжёлая, много было негатива. Правда восторжествовала просто, вот и всё. Кто как смог себя представить, помочь народу, тот показал лучше результат. Сейчас надо подниматься, не заканчивать ту работу, которую мы начали. Пока рано говорить про первые шаги в статусе депутата, сначала надо получить мандат, а там разберёмся. Люди важнее политики. Мой девиз — работать надо здесь и сейчас. Будем потихонечку восстанавливать ту работу, которая в округе остановилась в связи с отъездом Обельчака. Надо работать и доказывать людям, что они сделали правильный выбор», — сказал Александр Долгоруков.

Занявшая по итогам голосования второе место кандидат от партии «Яблоко», лидер ОД «Тагил без ям» Надежда Журавлёва к официальным результатам выборов отнеслась скептически, поскольку считает, что её соперники вели нечестную борьбу.

«Возможно, мои слова покажутся высокопарными, но я считаю, что у меня была практически чистая победа, учитывая те грязные и нечестные технологии, которые использовал Александр Долгоруков. Если всего этого не было бы и предоставить всем кандидатам равные возможности, то кандидат от “Единой России” провалился бы с треском. Учитывая тот факт, что основное количество голосов он получил на досрочном этапе. Позор ему!»

Занявший предпоследнее место самовыдвиженец Сергей Бердников не расстроен из-за результата и через два года попытается вновь участвовать в выборах.

«Надеялся, что наберу немножко больше голосов. Некоторые друзья и знакомые по разным причинам не смогли прийти на выборы и проголосовать. Думаю, где-то около 40 голосов не добрал. Результат и победитель неожиданностью не стали. Все говорили об этом ещё до выборов. Я участвовал в выборах в первый раз, всё в новинку, плюс это был полезный опыт, возможно, использую его через два года на следующих выборах», — заключил самовыдвиженец Сергей Бердников.

Сергей Бурлай отказался давать комментарии нашему изданию, а Сергей Шамшуров был недоступен для телефонного разговора.

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