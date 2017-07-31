Кандидатов в губернаторы от парламентских партий могут освободить от муниципального фильтра

В администрации президента рассматривают возможность создания «особых условий» на губернаторских выборах для партий, имеющих представителей в парламенте: их предлагают освободить от требования по сбору подписей, передают «Известия» со ссылкой на близкого к администрации президента собеседника и федерального чиновника.

По словам источников издания, вопрос обсуждался на последнем заседании рабочей группы в администрации президента. Предлагается освободить партии от сбора подписей в поддержку своего кандидата, если у этой партии есть хотя бы один представитель в Госдуме.

Помимо этого, предлагается разрешить кандидатам собирать подписи не лично, а при помощи многофункциональных центров. В случае принятия этих предложений право выдвигать кандидатов без подписей получили бы шесть партий, включая «Гражданскую платформу» и «Родину», получивших по мандату на последних думских выборах.

По словам близкого к Кремлю собеседника, решение по муниципальному фильтру будет принято после избирательного цикла 2017-2018 года. Он не исключил, что «эти предложения могут стать пунктами в предвыборной программе основного кандидата».

Напомним, в конце июля о возможной ревизии муниципального фильтра заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, это необходимо сделать, если этот фильтр превращают в способ не пустить кандидатов на выборы.

Ранее требование о сборе достаточного количества голосов не прошёл мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который намеревался участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости