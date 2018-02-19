Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин вступил в партию

Кандидат в президенты России Павел Грудинин вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ), сообщает РИА Новости. Партбилет он получил в возглавляемом им подмосковном совхозе им. Ленина.

«Вручение состоялось на митинге перед отправлением в Донбасс семидесятого гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ», — пишет РИА Новости.

В декабре КПРФ выдвинула Грудинина в президенты России. Кандидата поддержал бессменный лидер партии Геннадий Зюганов.

По мнению социологов, решение партии резко повысило её рейтинг, а Грудинину начали прочить на выборах второе место после действующего главы государства Владимира Путина. Против директора совхоза им. Ленина в интернете началась активная кампания, в числе претензий кандидату вменялось, что он бывший единоросс, а в КПРФ даже не является членом партии.