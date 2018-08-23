Кандидат в мэры Нижнего Тагила выступил с сексистским заявлением. «Может, поэтому и бардак в стране, что подчинённые — бабы?»

Участник конкурса на пост главы Нижнего Тагила Илья Коровин, более известный под псевдонимом Илiя Тагильчанинъ, сделал неожиданный вывод о причинах «бардака в стране». Как написал Коровин в соцсети «ВКонтакте», сегодня он был в администрации города и заметил, что большинство сотрудников мэрии — женщины.

«Сижу в холе администрации. У них обед. Туда-сюда ходят сотрудники. Мужчин единицы. Одно бабьё. Может, поэтому и бардак в стране, что подчинённые бабы? Хотя какой мужик пойдёт на зарплату в 23000 рублей? Случайность? Не думаю. Всё сделано хитро и продуманно. Женщины здесь все такие довольные. Администрация! Уютный мирок оторванный от реальности. Иллюзия за неимением выбора. Из серых квартирок и мужа в трико целыми днями ходить на каблуках и играть свою роль, получать комплименты от редких сотрудников-мужчин. Заводить служебные романы. А на совещаниях делать умный вид послушно кивая, думая при этом о том, в чем идти на очередной корпоратив», — пишет Коровин (орфография и пунктуация сохранены).

В завершение своего сексистского поста кандидат на должность главы города делает вывод, что «не женское это дело — править», именно женщины внедрили бюрократию, а мужчины теперь должны «взять власть в свои руки».

Напомним, Илья Коровин подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра в один день с временно исполняющим полномочия главы Владиславом Пинаевым. Также за пост мэра Нижнего Тагила поборятся сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18, руководитель сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин и председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин.

Заявки на конкурс принимаются до пятницы, 24 августа. Первый этап отбора кандидатов планируется провести 26 сентября. Специальная конкурсная комиссия, которая состоит из представителей местной гордумы и представителей свердловского губернатора, проверит документы на достоверность. После этого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет. В октябре мэр будет избираться всеми депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия.