Кандидат от КПРФ обжалует в суде отмену результатов выборов главы Приморья

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко планирует обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов второго тура выборов губернатора Приморья, пишет «Интерфакс».

Ищенко считает себя фактическим победителем второго тура, поэтому критически относится к решению отменить итоги выборов.

«Мнение моё негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора», — заявил он.

Напомним, избирком Приморского края 20 сентября отменил результаты выборов второго тура губернатора региона. Председатель комиссии сказала, что их «невозможно признать достоверными».

Ищенко примет решение об участии в новых выборах после согласования с центральным комитетом партии. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко сначала сообщил, что не планирует участвовать в новых выборах, затем объявил о своём участии, а потом сказал, что ему «на третий тур не надо идти».

16 сентября Тарасенко одержал победу во втором туре выборов губернатора Приморья, но до обработки 95% бюллетеней в голосовании с 6-процентным преимуществом лидировал Ищенко. Однако после обработки последних 5% протоколов разрыв стал в пользу единоросса. В КПРФ заявили о массовых фальсификациях при подсчёте голосов.