Канада и Австралия отказались отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио

Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет на фоне пандемии коронавируса приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком, сообщает CBC. Позже об аналогичном решении заявил Олимпийский комитет Австралии.

Канадские комитеты призвали Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения отложить проведение Игр на один год. Австралийский комитет также сообщает, что его спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.

Олимпиада запланирована в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос Олимпийских игр, но, как и МОК, он не рассматривает возможность полной отмены Олимпиады.

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