Кампания по выбору талисмана Универсиады-2023 стартовала 25 декабря

Традиционно неотъемлемым символом Универсиады является оригинальный талисман, который ассоциируется со страной — хозяйкой соревнований, отражает её национальные и культурные особенности и приносит удачу спортсменам.

25 декабря 2019 года — день старта кампании по выбору талисмана Всемирной летней Универсиады — 2023 в Екатеринбурге. По сложившейся традиции создание символа — открытый конкурс, принять участие в котором может любой житель России.

Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте, в ходе которого россияне будут выбирать персонажей для талисмана Всемирной летней Универсиады — 2023.

Параллельно будет дан старт и офлайн-опросу: с 27 по 29 декабря 2019 года в Екатеринбурге (в торговых центрах «Гринвич» и «Мега» и международном аэропорту Кольцово), а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского для проведения опроса будут работать волонтёры.

По итогам первого этапа будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей. После этого к работе по отрисовке этих образов подключатся студенты художественных вузов страны. Они доработают предложенные варианты в течение двух календарных месяцев, и экспертное жюри, состоящее из профессиональных художников, иллюстраторов, мультипликаторов, а также известных жителей Екатеринбурга, выберет три лучших персонажа.

В апреле и мае состоится финальный этап — национальное голосование, где право стать талисманом 32-й Всемирной летней Универсиады получит один из трёх персонажей.

Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) и пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Официальный сайт Универсиады.