«Калинов мост» вместо «Слота» и салют на «сладенькое». Стала известна программа грандиозного рок-концерта на День металлурга в Нижнем Тагиле 

ЕВРАЗ опубликовал подробную программу рок-фестиваля «Наши в городе» (12+), который пройдёт в Нижнем Тагиле 16 июля. В честь Дня металлурга на сцену за КДК «Современник» с 14:00 до 22:30 будут выходить звёзды отечественной рок-сцены. Завершится праздник в 23:00 салютом над Тагильским прудом.

Празднование Дня металлурга стартует 16 июля в 10:00 с детской концертно-развлекательной программы в парке им А.П. Бондина. Ребят и их родителей ждут конкурс талантов, игры, мастер-классы по гончарному делу, росписи подносов, флористике, созданию берестяных изделий. Также до 14:00 можно будет полюбоваться праздничной регатой на акватории Тагильского пруда.

Главным событием станет рок-фестиваль «Наши в городе» за «Современником». Вместо ранее анонсированной группы «Слот» в Нижний Тагил приедут музыканты команды «Калинов мост».

Артисты будут выходить на сцену в следующей очерёдности:

14:00 — 14:30 Гудтаймс

14:45 — 15:15 LaScala

15:30 — 16:00 Мураками

16:15 — 16:45 Нейромонах Феофан

17:00 — 17:30 Калинов мост

17:45 — 18:35 Сурганова и оркестр

18:50 — 19:50 Чиж & Co

20:05 — 20:50 25/17

21:20 — 22:30 Гарик Сукачёв

Напомним, грандиозный праздник на День металлурга готовит ЕВРАЗ в честь своего 30-летия.