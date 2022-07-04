Жителей Нижнего Тагила в День металлурга ждёт 8-часовой рок-концерт 

16 июля в честь 30-летия компании ЕВРАЗ и Дня металлурга в Нижнем Тагиле пройдёт легендарный фестиваль «Наши в городе» (12+). Тагильчан ждёт 8-часовой рок-концерт под открытым небом с участием звёзд отечественной рок-сцены. Мероприятие проводится при поддержке ЕВРАЗа.

«В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок – музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые. Думаю, что нас ждёт интересный и яркий праздник. Приглашаем всех!», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

Грандиозный open-air состоится на площади за КДК «Современник» станет ярким подарком ЕВРАЗа горожанам ко Дню металлурга. Вход на концерт свободный. С 14:00 до 22:30 радовать зрителей своими хитами будут «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, «Нейромонах Феофан», «Слот», «25/17», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Со», а завершит фестиваль большим хедлайнерским сетом Гарик Сукачёв.

«Дорогие друзья, давайте не будем терять время и проведём вечер субботы 16 июля вместе, на фестивале “Наши в городе”!», — передаёт пресс-служба ЕВРАЗа слова Гарика Сукачёва.