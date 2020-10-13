«Какой-то детский волейбол». Московское «Динамо» всухую обыграло «Уралочку-НТМК»

Московское «Динамо» обыграло волейбольную команду «Уралочка-НТМК» со счётом 3:0 (14:25, 22:25, 12:25). Встреча шестого тура чемпионата России Суперлига Париматч прошла накануне, 12 октября, в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта. Уже на первых секундах стартового сета «Уралочка» допустила ошибку. Мяч ушёл в аут, и «Динамо» заработало первое очко. В дальнейшем, несмотря на все попытки волейболисток догнать соперниц, им это сделать не удалось. На приёме обе команды показывали почти одинаковый результат, но в атаке результативнее были представительницы «Динамо».

«Вторая партия вновь началась с первого очка “Динамо”, — рассказали АН “Между строк” в пресс-службе волейбольного клуба. — В финале сета Николай Карполь провёл сразу две замены, но и это не помогло. Точку в партии поставила Ирина Фетисова, эффектно обыгравшая блок “Уралочки”. Сценарий третьего сета остался неизменным. “Динамо” значительно оторвалось в счёте (7:2), когда произошёл самый неприятный инцидент для “Уралочки-НТМК”. Ксения Парубец получила травму и покинула площадку. Вместо неё вышла Вера Костючик, функции капитана перешли Валерии Сафоновой. Возможно, потеря самого результативного игрока сказалась на эмоциональном состоянии “Уралочек”. Точку в матче поставила Наталия Гончарова, забившая мяч в пустую площадку, — 25:12».

Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК», несмотря на травму, в очередной раз стала Ксения Парубец. На её счету 12 очков.

«Сегодня девушки не выполнили ничего из тех установок, которые проговаривались на тренировках, — прокомментировал поражение старший тренер ВК “Уралочка-НТМК” Михаил Карполь. — Изначально была задача подавать сильную подачу, играть смело, рисковать, играть дружно в атаке, но ничего из этого мы сегодня не увидели. Удивительно, ведь вчера на тренировке была красивая игра, а сегодня какой-то детский волейбол. Что по поводу Ксюши Парубец, ни кресты, ни мениск не повреждены. Возможно, ушиб колена, поэтому я думаю, что скоро можно будет говорить о восстановлении».

«Если честно, изначально я думал, что сегодняшний матч будет намного сложнее, — отметил главный тренер ВК “Динамо” Желько Булатович. — У “Уралочки” очень специфическая схема игры, не как у других команд, и мы готовились к другому. Но я доволен тактикой, показанной своей командой. Мы очень хорошо сыграли на блоке и в защите. И это не позволило реализовать все возможности в атаке. Но в целом это, наверное, наша лучшая игра в сезоне».

Следующий матч в рамках седьмого тура чемпионата России Суперлига Париматч «Уралочка-НТМК» проведёт в Екатеринбурге 17 октября. На домашней площадке они встретятся с саратовским «Протоном».