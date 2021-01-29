Какие туристические маршруты будут доступны из Кольцово в первую очередь

«Первой страной, куда начнут массово продавать прямые туры из Екатеринбурга, вероятно, станут Объединённые Арабские Эмираты», — сообщил Znak.com президент ассоциации туризма Михаил Мальцев. Запустить эти рейсы могут уже в начале марта.

Сказать с уверенностью, в какие страны можно будет путешествовать из Екатеринбурга напрямую, нельзя. Это станет понятно после того, как аэропорт и авиакомпании получат разъяснения Росавиации.

Михаил Мальцев считает, что при отсутствии препятствий в конце марта — начале апреля могут запустить перелёты из Екатеринбурга в Турцию. Также среди перспективных направлений он называет страны Шенгенской зоны, но полной ясности по ним нет, в том числе из-за ограничений в Европе в связи с коронакризисом. Не исключаются из списка туры из Екатеринбурга на Занзибар и Мальдивы.

Вчерашним постановлением правительство РФ разрешило запустить перелёты в Египет сразу из нескольких аэропортов, в том числе из Кольцово. Но это направление Мальцев считает временно неперспективным — до тех пор, пока не разрешат перелёты на египетские курорты, запрещённые после теракта в российском самолёте в 2015 году.

Компания «Уральские авиалинии» объявила о запуске с 6 февраля чартерных рейсов в Ереван, но этот маршрут вряд ли станет туристическим, так как для поездки в Армению сейчас требуется специальное разрешение.

Вчера после 10-месячного перерыва екатеринбургский аэропорт Кольцово получил право обслуживать международные рейсы. Россия открыла пассажирское авиасообщение уже с 19 странами, но по многим из этих направлений количество перелётов ограничено, а основными площадками для вылета являются аэропорты Москвы.