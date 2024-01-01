Какие изменения законодательства ждут россиян в 2024 году

Новый год в России — это не только праздничная пора, но и время, когда в стране происходят заметные изменения в сфере законодательства. Чтобы быть в курсе самых важных нововведений, которые принёс россиянам 2024 год, читайте материал агентства новостей «Между строк».

Повышение призывного возраста

Пожалуй, самым важным изменением для молодого поколения россиян стало повышение верхней планки призывного возраста на срочную службу до 30 лет (вместо прежних 27 лет). Кроме этого, ужесточились штрафы за неявку в военкомат. По новым правилам за неисполнение обязанностей по воинскому учёту предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).

Отметим, если до 31 декабря мужчине уже исполнилось 27 лет, то он должен быть определён в запас, а повышение призывного возраста его коснуться не должно.

Индексация МРОТ, пенсий и прожиточного минимума

В 2024 году произойдёт традиционная индексация самых важных государственных выплат. Так, с 1 января на 7,5% будет увеличена страховая часть пенсии. Сумма фиксированной выплаты составит 8135 рублей. Размер социальной части пенсии власти планируют проиндексировать с 1 апреля 2024 года (также на 7,5%). Увеличится в новом году и минимальный размер оплаты труда, который с 1 января составит 19 242 рубля (увеличение на 3 тысячи рублей). Также на 7,5% (в соответствии с ожидаемыми темпами инфляции) увеличится и прожиточный минимум. В целом по России эта сумма составит 15 453 рубля, пишет РБК.

Социальные выплаты родителям

С 1 января родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, смогут получать ежемесячное пособие при полной занятости. Раньше выплаты были возможны только при неполном рабочем дне или работе на дому.

Мамы и папы детей-инвалидов получат возможность оформлять пособия по уходу за ребёнком, будучи официально трудоустроенными. Ранее выплаты распространялись только на неработающих родителей.

Ужесточаются правила получения материнского капитала для иностранных граждан. Теперь право на социальные выплаты будут иметь только те родители, которые являлись гражданами России на момент рождения ребёнка. Ребёнок родителей, не являющихся гражданами России, всё также получает статус гражданина по праву рождения.

Ужесточаются и условия получения маткапитала. Теперь размер выплаты будет рассчитываться по тем же условиями, что и размер единого пособия. В прошлом году при подсчётах не учитывались алименты, стипендии, доходы от бизнеса и самозанятости.

Стандартизация платы НДФЛ для «удалёнщиков»

В 2024 году официально трудоустроенные по трудовому договору сотрудники российских компаний будут платить НДФЛ по одинаковой ставке 13% (для лиц с ежегодным доходом выше 5 млн рублей — 15%). Налоговое резидентство теперь не имеет значения, поэтому нововведение касается и лиц, проживающих вне территорий РФ.

Повышение стоимости сигарет

С 1 января 2024 года минимальная стоимость сигарет вырастет на 10 рублей и составит 129 рублей. Такое решение было принято Минсельхозом. Отметим, в 2023 году минимальная стоимость табачной продукции составляла 119 рублей, а в 2022-м — 112 рублей.

Изменение налогового законодательства

В новом году увеличится предельный размер налоговых вычетов за лечение и обучение. Теперь вернуть можно будет до 150 тысяч рублей (увеличение на 30 тысяч рублей). Вырастет и сумма вычета на обучение — с 50 до 110 тысяч рублей. Кроме того, теперь получить вычет можно будет и за обучение супруга, а процедура оформления станет проще. Образовательные и медицинские организации обязаны будут сами передавать сведения о расходах в налоговую. От гражданина потребуется только заполнить заявление через личный кабинет налогоплательщика, никаких деклараций и уведомлений.

Подробнее о том, как гражданину оформить налоговый вычет, читайте в выпуске Guide PRO от АН «Между строк».