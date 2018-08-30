Как в кино. Вместе с парк-отелем «Лесная» разбираемся, почему жениться лучше осенью

Всем известно, что с приходом первых холодов характерный для лета свадебный бум начинает идти на спад. Почему-то немногие решаются устроить свой главный праздник в это удивительное и невероятно красивое время года, вопреки тому, что причин пожениться осенью предостаточно. Вместе с владелицей парк-отеля «Лесная» Ольгой Вертуновой и управляющей Юлией Берстенёвой мы постарались разобраться, почему осенняя свадьба — это не только очень красиво, но и выгодно.

Одним из основных пунктов подготовки к свадебному торжеству является выбор места для его проведения. В последние годы всё больше молодожёнов отдают предпочтение уютным местам вдали от городской суеты. Парк-отель «Лесная», находящийся всего в 30 минутах езды от центра города и располагающийся неподалёку от Ленёвского водохранилища, станет идеальным решением для таких пар.

На территории отеля есть множество фотозон, беседок, живописная липовая аллея и парк скворечников, которыми молодожёны украшают деревья вместо тривиальных свадебных замочков. В парке, оформлением которого занимались лучшие дизайнеры города, можно провести выездную регистрацию — здесь очень красиво не только летом, но и осенью! Белоснежную беседку для регистрации можно декорировать на свой вкус, а симпатичные парковые фонари создадут сказочную атмосферу даже в пасмурный день. Здесь вы точно почувствуете себя героем самого красивого и романтичного фильма о любви.

Очевидный плюс свадьбы в парк-отеле «Лесная» — это удобное пространство. Здесь вы сможете разместить всех своих гостей. В отеле есть номера на любой кошелёк и любую компанию: семейные, на двоих, на троих человек. Если ваш праздник затянется до самого утра, вам не нужно будет беспокоиться о том, как отправить гостей по домам. Также при отеле есть просторная автопарковка, что тоже является немаловажным условием для размещения свадебного кортежа.

Удобство размещения в отеле оценят и жених с невестой. Если новобрачные захотят немного отдохнуть от внимания гостей, они смогут подняться в свой номер, а затем вновь продолжить веселиться. Также многие молодожёны предпочитают снимать номер заранее, чтобы хорошо выспаться перед свадьбой на нейтральной территории и провести традиционную фотосессию в стиле «утро невесты/жениха» в красивых интерьерах и лесных локациях.

Отличной идеей для второго дня свадьбы станет пикник в просторной беседке в русском стиле с мангалами. Также гости смогут отдохнуть в бане и поиграть в подвижные игры на спортивном корте. Зимой сотрудники «Лесной» заливают каток, что тоже может стать интересным и необычным времяпрепровождением на зимней свадьбе.

Маленькие гости праздника будут с интересом играть в детской зоне с песочницами, лазами, резными домиками и персонажами сказок.

Если вам сложно определиться с цветовой гаммой праздника или вы не хотите тратить время на генерацию идей, в гостинце «Лесной» можно заказать проведение свадьбы под ключ. За 10 лет существования отель оброс связями среди фотографов, флористов, ведущих, стилистов и организаторов свадеб.

Настоящие профессионалы сделают ваш праздник незабываемым, а фотографии — стильными и необычными, ведь уютный и вдохновляюще красивый парк-отель идеально подойдёт для свадебной фотосессии. Главным героям торжества не придётся тратить время на утомительный поиск красивых локаций, ведь все они будут собраны в одном месте.

Половина успеха свадебного события зависит от щедрого и вкусного застолья. Шеф-повар «Лесной» поможет составить гармоничное меню, учитывая вкусовые предпочтения молодожёнов и гостей. И неважно, выберете вы изысканные или простые блюда, — не сомневайтесь, что они будут стильно оформлены и интересно поданы. Цена за полноценный ужин для одного гостя начинается от 1300 рублей. Все цены обсуждаются с банкетным менеджером отеля.

Провести изысканный ужин можно в одном из банкетных залов. Большой зал «Шампань» с круглыми столами и балконом вместит 130 гостей. Чёрно-белый зал на 60 человек интересен уютной верандой и возможностью выбора цвета мебели.

В парк-отеле «Лесная» будущим супругам предложат полный спектр услуг для организации церемонии. Осенняя или зимняя свадьба в красивом отеле заинтересует практичных молодожёнов, ведь с октября по май пары получат четыре часа аренды банкетного зала в подарок. Также в любое время года при аренде банкетного зала в качестве комплимента жених и невеста получают свадебный номер в подарок. Аренда беседки тоже предоставляется бесплатно.

Персонал загородного отеля также поможет вам организовать девичник, мальчишник, годовщину свадьбы, предложение руки и сердца. Вместе с парк-отелем «Лесная» главные мгновения вашей жизни станут незабываемыми.

Если вы ещё не решились на проведение пышного торжества, вы можете познакомиться с качеством услуг гостиницы «Лесная» на ежегодном Октоберфесте в шатрах, который пройдёт 6 октября. Также «Лесная» начала принимать заявки на новогоднюю ночь и детский праздник «Рождественские встречи» 6 января.

Телефон для справок: 49-79-20. Страница парк-отеля «Лесная» в Instagram с вдохновляющими фотографиями.

Фото: предоставлены парк-отелем «Лесная»

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