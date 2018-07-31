«Как тебе такое, Илон Маск?»: Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания основателя Tesla

31.07.2018 17:10

Сеть микроблогов Twitter автоматически блокирует аккаунты, упоминающие в своих сообщениях основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска, со ссылкой на пользователей соцсети пишет РБК.

Корреспонденты убедились в том, что модераторы Twitter блокируют аккаунты после сообщений с упоминанием Илона Маска.

«Мы обнаружили, что от имени вашей учётной записи выполнялись необычные действия, нарушающие Правила Twitter. Чтобы разблокировать свою учётную запись, вы должны выполнить следующие шаги: пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердите свой номер телефона», сообщалось пользователю после публикации твита.

В минувшую среду стало известно, что Twitter начал блокировать все неподтверждённые аккаунты с именем Илона Макса. Представитель сервиса микроблогов пояснил, что мера является частью борьбы со спамом и вредоносной активностью.

Ещё в июне администраторы социальной сети объявили о том, что сервис планирует сделать обязательным подтверждение всех аккаунтов через электронную почту и номера мобильных телефонов. На такие меры Twitter идёт для того, чтобы избавиться от ботов и «троллей». В начале июля компания стала блокировать более чем по 1 млн страниц в день.

 
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