Как отметят День пожилого человека и на что потратят «путинские» 10 тысяч тагильские пенсионеры

Старшее поколение Нижнего Тагила недавно отметило уникальный региональный праздник — День пенсионера. Он уже несколько лет проводится в Свердловской области в последнее воскресенье августа и даёт старт традиционному месячнику пенсионера, который завершается 1 октября Днём пожилого человека. АН «Между строк» решило выяснить, как проведут первый осенний месяц пожилые тагильчане.

По данным Пенсионного фонда, в Нижнем Тагиле проживает почти 105 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста. Все мероприятия в честь Дня пенсионера в этом году прошли в онлайн-формате. А в рамках месячника пенсионера в городе проведут ещё 50 праздничных мероприятий — как офлайн, так и онлайн.

30 сентября в 10:00 клуб туристов «Азимут» (Уральская, 16) организует для всех желающих маршрут здоровья «10 000 шагов» (6+). 1 октября в Нижнем Тагиле состоятся праздничные концерты во дворцах культуры. Каждую пятницу с 9:00 до 12:00 в Музее памяти воинов-тагильчан для пенсионеров бесплатно проводится обзорная экскурсия по экспозициям. Также праздничные мероприятия пройдут в посёлках Уралец, Сухоложский, Евстюниха, Серебрянка и Висимо-Уткинск.

Точное расписание всех событий ко Дню пенсионера можно узнать на официальном сайте мэрии в разделе «Анонсы». В администрации города пенсионеров просят на все массовые мероприятия надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Часть конкурсов и концертов проведёт Центр по работе с ветеранами Ленинского района. Там регулярно занимаются около 300 пенсионеров. Для пожилых людей в центре функционирует более 20 кружков разной направленности: шахматы, вязание крючком, вышивание ленточками, секция оздоровительной гимнастики, тир и другие.

«У нас все пенсионеры очень активные, они ходят на все концерты, участвуют в наших конкурсах и мероприятиях. В Нижнем Тагиле многое делается для досуга пожилых людей», — говорит специалист по социальной работе Центра по работе с ветеранами Ленинского района Татьяна Крылова.

Надежде Зятьковой 74 года, но, несмотря на солидный возраст, она живёт активной жизнью. Недавно вернулась из Турции, где отдыхала со своей племянницей. В Нижнем Тагиле Надежда Ивановна — известный человек. Женщина состоит в клубе родоведов при музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и руководит краеведческим кружком в Центре по работе с ветеранами. История Нижнего Тагила вдохновляет коренную тагильчанку, изучать её женщина готова часами напролёт.

Помимо этого, Надежда Ивановна ежегодно пишет географический, этнографический и тотальный диктанты. Женщина отмечает, что в Пушкинском диктанте она заняла 2-е место.

В месячник пенсионера женщина планирует посетить ряд мероприятий в центре ветеранов и в центральной библиотеке. Помимо этого, она хочет поучаствовать в онлайн-мероприятиях.

Надежда участвует в чемпионате по чтению вслух «Открой рот» Надежда участвует в чемпионате по чтению вслух «Открой рот»

Недавно Надежда получила обещанную президентом Путиным выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей и планирует потратить её на смартфон (до сегодняшнего дня она пользовалась кнопочным мобильным).

«Я довольна. Некоторые возмущаются, что выплаты сделали перед выборами, а мне очень приятно, ведь 10 тысяч рублей каждому пенсионеру — это тоже не пустяк для государства. Здорово, что не забывают о пожилых», — говорит Надежда Ивановна.

67-летняя Любовь Носкова работает режиссёром драматического кружка в центре ветеранов. Театром она увлекается давно, ещё в молодости занималась в детской театральной студии. После в училище № 59 давала уроки по кулинарии, а в свободное время помогала в проведении капустников и других концертов. По словам Любови Николаевны, театр сопровождал её всю жизнь. Сейчас она работает над сценарием новой пьесы по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» (12+).

Любовь Носкова регулярно участвует в городских конкурсах и праздниках. Один из последних — конкурс осенних цветов и дефиле, на котором демонстрировали вязаные вещи. В Нижнем Тагиле много различных мероприятий, проводимых для пенсионеров, уверяет женщина. В месячник пенсионера она уже запланировала посетить несколько концертов.

Добавим, что пожилым жителям Свердловской области также дадут подарочные карты в честь грядущего праздника. На карты будет зачислена сумма, которую можно будет по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей. Подарок пенсионеры смогут получить с 17 по 19 сентября на своём избирательном участке или дома (в том случае, если они решат проголосовать на дому).