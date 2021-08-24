Путин подписал указ о выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей, ещё по 10 тысяч рублей выплатят военным пенсионерам, сообщается на сайте Кремля.

Выплату в сентябре перечислят территориальные органы Пенсионного фонда тем, кто был оформлен как получатели пенсий на 31 августа.

Ранее, 22 августа, на встрече с представителями «Единой России» Владимир Путин предложил разовые выплаты пенсионерам и военным. Военнослужащим «по итогам года» выплатят около 15 тысяч рублей. Тогда он предложил заняться соответствующим законопроектом депутатам от «Единой России» после выборов в Госдуму.

«Я попросил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определённым образом реагировать и предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — сказал Путин на встрече.

Выплаты обойдутся бюджету в более чем 500 миллиардов рублей, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что налоги в связи с этим повышать не будут. О новых выплатах было объявлено за месяц до выборов в Госдуму, которые назначены на 17–19 сентября.