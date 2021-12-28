Как будут работать пункты вакцинации в ТЦ Нижнего Тагила в новогодние праздники

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать по новому графику в новогодние праздники. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу Демидовской ГБ.

Пункт вакцинации в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б до 30 декабря работает по обычному графику: будни — с 16:00 до 20:00, выходные — с 10:00 до 20:00. 31 декабря, 1 и 2 января пункт будет закрыт. А с 3 по 9 января он будет работать с 11:00 до 17:00.

Пункт вакцинации в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 до 30 декабря работает по обычному графику: будни — с 16:00 до 19:00, выходные — с 12:00 до 17:00. 31 декабря — с 12:00 до 15:00, 1 и 2 января — с 14:00 до 17:00, с 3 по 9 января он будет открыт с 12:00 до 17:00.

Пункт вакцинации в Нижнетагильском цирке будет открыт 28 и 30 декабря с 15:00 до 18:00. С 31 декабря до 9 января во время новогодних представлений он будет закрыт. Напомним, тем, кто поставит прививку впервые, цирк подарит пригласительный билет на новогодний сказочный спектакль «Кипиш, Ёлка, Новый год» (0+).

Жители Дзержинского района смогут привиться от коронавируса в мобильном пункте в ТЦ «РЕАЛ» на Юности, 16 с 3 по 6 января с 16:00 до 18:00. Также в поликлинике на Окунева будет ежедневно работать прививочный кабинет. Пройти вакцинацию можно с 31 декабря по 2 января с 08:00 до 14:00, с 3 по 6 января с 08:00 до 20:00, а с 7 января по 9 января с 08:00 до 14:00.

Для прохождения вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.