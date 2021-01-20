Кадыров объявил об убийстве последнего полевого командира Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём телеграм-канале о проведении успешной спецоперации, в результате которой был убит находившийся в федеральном розыске полевой командир Аслан Бютукаев.

По словам Кадырова, тело Бютукаева уже опознано, вместе с ним были убиты пять других членов его группировки.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!» — подчеркнул Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все участники операции, в том числе Кадыров, будут представлены к государственным наградам.

«[Путин по телефону] поздравил его [Кадырова] и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идёт о так называемом "последнем амире Чечни", известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАК», — сообщил Песков.

Аслан Бютукаев получил известность в начале 2010-х годов как один из людей, наиболее близких к Доку Умарову, лидеру террористической организации «Имарат Кавказ». Бютукаев участвовал в вербовке и подготовке смертников для совершения терактов в регионах России. Он был одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, где погибли 37 человек.