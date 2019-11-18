Кадыров объяснил призыв жестоко наказывать за оскорбления

Глава Чечни Рамзан Кадыров, объясняя свой призыв наказывать за оскорбления в интернете, заявил, что провокаторы цепляются за слова и пытаются извратить их, пишет «Кавказский узел».

«Те, которые ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что его слова переводят буквально, при этом он отметил, что в «нашем лексиконе всегда было — запугивать, ругать».

Напомним, Рамзан Кадыров на встрече с правительством Чечни, согласно переводу «Русской службы Би-би-си», призвал «убивать, сажать и пугать» тех, кто «нарушает согласие между людьми». Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов назвал данный перевод клеветой, однако носители языка подтвердили его правильность.