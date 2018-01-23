Кадыров анонсировал открытие авиарейса между Грозным и Екатеринбургом

Власти Чечни планируют в скором времени открыть авиасообщение между Грозным и Екатеринбургом, Ростовом, Новосибирском и Уфой, сообщил на своей странице в Mylistory глава республики Рамзан Кадыров.

«Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный — Мюнхен и Грозный — Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России. Скоро начнут летать самолёты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург», — написал Кадыров по итогам совещания, посвящённого результатам деятельности Министерства транспорта и связи региона.

Напомним, что Рамзан Кадыров стал активным пользователем Mylistory после блокировки своих аккаунтов в Instagram и Facebook. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.