Качканарские буддисты подтвердили, что ЕВРАЗ и правительство Свердловской области выполнили все их требования

ЕВРАЗ, правительство Свердловской области и община «Путь Будды» подписали акт о выполнении соглашения о намерениях, связанных с разработкой Собственно-Качканарского месторождения, сообщили АН «Между строк» на Качканарском ГОКе.

«Документ подписали вице-губернатор Олег Чемезов, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев и руководитель местной религиозной организации Семён Загородний», — отметили на комбинате.

В ЕВРАЗе подчёркивают, что в рамках соглашения выполнены необходимые мероприятия для обеспечения разработки стратегически важного для Качканара нового месторождения железной руды. Это позволило добыть с Собственно-Качканарского месторождения в 2021 году более 5 млн тонн горной массы. Благодаря выполнению всех договорённостей община продолжает религиозную деятельность на новом месте, не подвергая опасности людей, ранее проживавших в зоне проведения горных работ, а также туристов.

По соглашению членам общины в 2019 году были выделены средства в размере 26 млн рублей на ведение конфессиональной деятельности, предоставлен земельный участок в посёлке Косья Нижнетуринского городского округа, реконструирована дорога от посёлка Косья до религиозных сооружений на горе Качканар. Также был обеспечен доступ к сооружениям членам общины и туристам согласно утверждённому графику.

Собственно-Качканарское месторождение железных титаномагнетитовых руд на горе Качканар было открыто в 50-е годы прошлого века. ЕВРАЗ получил лицензию на его отработку в 2007 году. Согласно закону о недрах, компания обязана выбрать все запасы полезных ископаемых, входящие в контур месторождения. В соответствии с установленными нормами и требованиями промышленной безопасности при горных и взрывных работах любые постройки и проживание на месторождении запрещены.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направил 6,4 млрд рублей. При разработке СКМ дополнительно создано 135 рабочих мест.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Напомним, на вершине горы Качканар были демонтированы незаконно возведённые хозяйственные постройки общины «Шедруб Линг». Решение об этом было принято Качканарским городским судом ещё в 2014 году, а 16 марта 2022 года истёк срок его добровольного исполнения. Культовые сооружения, составляющие храмовый комплекс, были сохранены.