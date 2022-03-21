«Храм не трогают». На горе Качканар начался демонтаж незаконных хозяйственных построек буддийской общины

18 марта на вершине горы Качканар начались работы по сносу незаконно возведённых хозяйственных построек буддистского храма Шедруб Линг. Решение об этом было принято Качканарским городским судом ещё в 2014 году, и 16 марта истёк срок добровольного исполнения Михаилом Санниковым и его представителями судебного решения. Стоит сказать, что о сносе культовых сооружений, составляющих храмовый комплекс, речи не идёт.

Гора Качканар расположена на месторождении железной руды. В связи с тем, что этот участок находится в аренде у Качканарского ГОКа, последующее принудительное исполнение решения о сносе незаконных построек, представляющих опасность для посещения людей, судебным определением от 18 января 2021 года предписано предприятию. ЕВРАЗ предложил буддистам помощь в транспортировке их имущества на новое место пребывания. Представитель буддистской общины Семён Загородний, который прибыл на место 17 марта, отказался от помощи, а также заявил об отказе впускать представителей ЕВРАЗ внутрь построек.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, посещение горы для представителей общины и туристов временно ограничено, поскольку демонтажные работы представляют для них опасность. Подчёркивается, что сносу подлежат именно хозяйственно-бытовые постройки, где складирован различный хлам. О сносе религиозных сооружений, в частности ступ, речи не идёт. После окончания работ доступ на гору будет восстановлен.

Напомним, в октябре 2019 года правительство Свердловской области, ЕВРАЗ и община заключили трёхстороннее соглашение, согласно которому общине предоставлен земельный участок в посёлке Косья, выделено 26 миллионов рублей на ведение религиозной деятельности, отсыпана дорога на гору. Также осуществлялся беспрепятственный доступ туристов к постройкам в выходные и праздничные дни. Металлурги и областные власти свои обязательства, судя по всему, выполняли, а вот община постоянно просила что-то изменить и добавить. Так, её представители попросили пускать туристов вместо буддистских праздников в светские и православные праздники, когда у людей выходной.