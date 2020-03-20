Кабмин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты больных коронавирусом россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 марта заявил на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса, что банкам дана рекомендация реструктурировать кредиты инфицированных COVID-19 россиян, а также не назначать по ним штрафов.

«Речь идёт в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Он также добавил, что в ближайшее время «будут расширены программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса, кредитные ставки 4% вместо 6% и отдельно — поддержание доступности ипотеки и снижение регуляторно-надзорной нагрузки на финансовые организации».

Мишустин заверил, что особые усилия будут направлены на то, чтобы в текущих условиях обеспечить реальный сектор экономики финансовыми ресурсами.

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