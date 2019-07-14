Кабмин одобрил повышение пособия на детей для малоимущих россиян

Законопроект о повышении выплат на детей малоимущим семьям одобрен правительством РФ. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

Таким образом, уже с 1 января 2020 года пособие на детей от полутора до трёх лет увеличится почти в 200 раз. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка. На выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выплаты будут равняться сумме прожиточного минимума, установленного в регионе — около десяти тысяч рублей на одного ребенка.

Сейчас законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, пособие по уходу за ребёнком в размере 50 рублей ввели в 1994 году в качестве временной меры. С того времени сумма выплат ни разу не индексировалась.