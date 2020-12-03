К юбилею Нижнего Тагила в школе №10 появится новый стадион 

В Нижнем Тагиле в 2022 году на территории СОШ № 10 может появиться новый стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий, а также площадками для баскетбола, волейбола и воркаута. Об этом глава города Владислав Пинаев заявил сегодня, 3 декабря, во время выездного совещания на территории образовательного учреждения.

«В следующем году мы спроектируем хорошую многофункциональную спортивную площадку, которая удовлетворит все потребности десятой школы, будет доступна для воспитанников дворового клуба “Мечта” и для жителей микрорайона, занимающихся физкультурой и спортом», — поделился Владислав Пинаев.

По словам мэра, появление нового многофункционального спортивного объекта на территории десятой школы станет одним из хороших подарков городу к его трёхсотлетию.

«В наше время потребность в спортивных объектах очень велика. Дети растут, развиваются, и не последнюю роль играет физическое развитие. И мы очень рады, что через год на территории нашего образовательного учреждения появится новый спортивный комплекс, — говорит директор школы Татьяна Лекинская. — С дворовым детским клубом мы, можно сказать, “дружим домами”. Воспитанники “Мечты” приходят заниматься на территорию школьного двора, пользуются нашим спортивным залом. Соответственно, наши учащиеся принимают участие в спортивных мероприятиях клуба».

В рамках поддержки квартального клуба «Мечта» в следующем году также отремонтируют корт на улице Лебяжинской. Решается вопрос обустройства двух раздевалок возле хоккейной коробки во дворе дома № 84 на улице Красноармейской.