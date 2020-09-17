К выходным в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 18 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до 18 градусов выше нуля. Правда, наслаждаться тёплой и солнечной осенней погодой жители города будут только в субботу, 19 сентября. Уже в воскресенье похолодает до плюс 11 градусов в дневное время суток и 7 градусов в ночное. Тогда же прогнозируются дожди. Ветер в выходные будет дуть преимущественно юго-западный и юго-восточный.

В отдельных районах Свердловской области в ближайшие три дня прогнозируются небольшие и умеренные дожди, облачная погода с прояснениями и юго-западный ветер с порывами до 15–17 м/с. Воздух будет прогреваться в дневное время максимум до плюс 18 градусов. В горах и низинах ожидается лишь 7 градусов выше нуля. По ночам будет холодать до минус 2 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует заморозки уже в ночь на 18 и 19 сентября.