К Соболь, Ярмыш, радиоведущему Плющёву и главреду «Медиазоны» Смирнову пришли полицейские

К главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и ведущему «Эха Москвы» Александру Плющёву пришли полицейские по месту прописки, со ссылкой на соцсети журналистов пишет «Дождь».

Позже о приходе полицейского написала в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Приходил участковый. Сказал, что совершает поквартирный обход и хочет вручить мне свою визитку. Не захотела с ним знакомиться», — рассказала она.

Сотрудники полиции также пришли к юристу ФБК Любови Соболь, трансляцию она вела в Twitter. Из трансляции следует, что сотрудник полиции пытался вручить ей какой-то документ, но Соболь его не взяла, заявив правоохранителю: «Хотите оставлять, оставляйте».

Плющёв сообщил в своём телеграм-канале, что утром по месту его прописки пришли двое полицейских, в этот момент в квартире находилась тёща журналиста. Полицейские объяснили ей, что хотят провести «профилактический» разговор, позже они ушли.

Смирнов написал в телеграме, что к нему тоже приходили по месту прописки двое полицейских, но журналиста не было дома. Он предположил, что визит полицейских связан с подготовкой сторонников Навального к «прогулке» 23 января.