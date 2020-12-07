К скончавшейся от коронавируса жительнице Качканара пришли брать мазок через неделю после её похорон

Медики городской больницы Качканара пришли брать мазок на коронавирус у местной жительницы, которая к моменту визита врачей уже скончалась от COVID-19 и была похоронена, пишет местное издание «Новый Качканар».

По данным издания, 44-летняя жительница Качканара Ольга заразилась коронавирусом в середине сентября. Она ушла на больничный, стала пить лекарства, у неё взяли мазок на коронавирус, но результата всё не было, а состояние женщины при этом ухудшалось (у неё держалась высокая температура), однако в поликлинике рекомендовали прийти на приём самостоятельно. В итоге Ольге стало настолько плохо, что она не могла дойти до туалета — родственники купили ей подгузники для взрослых, а её пожилая мать отправилась в больницу, чтобы добиться прихода врача.

Пришедший на вызов медик оценил состояние пациентки как тяжёлое, её отправили в Нижний Тагил делать компьютерную томографию лёгких. В итоге почти сутки она пробыла в медучреждении, прежде чем её положили в палату. У женщины была подтверждена пневмония и 80% поражения лёгких. Несколько дней Ольга получала лечение, дышала кислородом по очереди с другими пациентами — по словам родных, разговаривавших с ней, кислородной разводки к её кровати в палате не было.

«3 ноября нашу передачку родственники понесли в больницу, позвонили, что Оля не отвечает, получила или нет. Я тогда стала звонить, она долго не отвечала, потом ответила, так глухо говорила, видимо под маской. Я не слышала, не понимала, что она говорит. Единственное, что услышала: "Мама, мне всё передали, только у меня ноги отнялись". А на следующий день в 2 часа она умерла», — рассказала мать женщины Валентина Ивановна.

Она же рассказала, что спустя восемь дней после похорон из центральной городской больницы Качканара к Ольге домой пришли медики — брать мазок на коронавирус.

«Совершенно не налажен обмен информацией. У зятя анализы брали, а результатов всё не было. Нам помогли через знакомых, выяснилось, что в адресе потерялся ноль и вместо 10-го микрорайона оказался 1-й микрорайон. Поэтому и не могли найти результатов, они шли на 1-й квартал. Когда разобрались, увидели, что у него положительные были тесты, и Олин нашли — тоже положительный», — добавила мама умершей пациентки.

По словам Валентины Ивановны, даже о смерти дочери ей сообщили только спустя два дня после того, как та умерла; при этом все двое суток она с зятем пыталась дозвониться сначала до самой Ольги, потом до больницы, где она лежала.

«Мы перезвонили по этому же номеру, нам вообще сказали, что у них такой нет. Бардак полнейший! Потом всё-таки подтвердили и говорят: "А почему вы её не забираете?"», — добавила мать женщины.

Она также рассказала, что ни мужа, ни 12-летнего сына Ольги на похороны не пустили, так как они были на изоляции.