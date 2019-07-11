К РБК подали иск на 3,5 миллиона рублей из-за статьи о жалобе автоконцернов на краснодарские суды

Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края подал иск к изданиям РБК и «Югополис» из-за статьи о жалобе автомобильных концернов на краснодарские суды, пишет «МБХ Медиа». Карточка дела опубликована в картотеке суда.

Истец требует признать публикации несоответствующими действительности, опубликовать их опровержение, а с каждого издания взыскать по три миллиона 450 тысяч рублей компенсации. Иск был подан 21 июня, 25 июня его приняли к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 августа.

Заметка РБК о жалобе автоконцернов на суды была опубликована 28 мая, в ней говорилось, что Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar заявили об использовании мошеннических схем судьями, которые принимали решения по искам о дефектах автомобилей. Согласно жалобе, после покупки машины к компаниям подавали иски о найденных дефектах, судьи назначали экспертизы одним и тем же специалистам, по итогам которых принимали решения в пользу истцов и обязывали выплачивать компенсации, превышающие стоимость автомобиля. Убытки оценили в 200 миллионов рублей.

В материале РБК говорилось, что интересы таких покупателей представлял Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Материал «Югополиса» был написан по статье РБК, его также опубликовали 28 мая. В нём также упоминается эта организация.