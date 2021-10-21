К проверке QR-кодов в торговых центрах могут привлечь Росгвардию

Росгвардию могут привлечь к проверке QR-кодов у посетителей торговых центров, предложение озвучил бизнес на совещании в Минпромторге, пишет «Агентство Бизнес-новостей».

С предложением привлечь силовиков к проверке кодов выступил президент Союза торговых центров, объединяющий ТЦ России, Казахстана и Беларуси, Булат Шакиров. Он отметил, что с проверками кодов уже возникают проблемы — охранников центров население не воспринимает всерьёз и проверять соответствие QR-кода и паспорта полномочий у них нет.

Поэтому он попросил Минпромторг срочно провести переговоры с силовым блоком правительства и за счёт владельцев ТЦ привлечь патрули Росгвардии для проверки кодов. Как пишет издание, эту идею поддержали и другие участники.

При этом он назвал ситуацию в регионах России из-за введения QR-кодов катастрофической.

«У нас 5 тысяч торговых центров, 4 млн человек занятых в них, меры вводятся быстро, вместе с тем сегодня доступ в торговые центры зачастую перекрыт даже для того, чтобы сделать вакцинацию — а во многих ТЦ работают пункты вакцинации. В ТЦ уже также начинаются сокращения и отпуска без оплаты», — добавил президент Союза торговых центров.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Решение было принято сегодня на совещании Путина с правительством РФ по ситуации с COVID-19. Путин дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября. Кроме того, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.