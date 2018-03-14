К повышению явки на выборах подключили муфтиев, католиков и раввинов

Лидеры разных религий России призвали каждого жителя страны, независимо от вероисповедания и политических взглядов, участвовать в выборах президента 18 марта 2018 года, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что каждый гражданин России, независимо от национальности и вероисповедания, обязан пойти на выборы и повлиять на судьбу нашей страны. Каждый голос сможет стать кирпичиком в строительстве будущего России и созидании важных составляющих нашей жизни - гармонизации межнациональных отношений, распространении в нашем обществе вечных нравственных ценностей, сохранении и передачи будущим поколениям богатого культурного и духовного наследия России и многого другого», - заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

По словам председателя Конференции католических епископов России Клеменса Пиккеля, «церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы».

«Призываю всех совершеннолетних верующих католиков - граждан Российской Федерации - исполнить 18 марта свой гражданский долг и сделать выбор по совести», - отметил Пеккель в заявлениина сайте католической архиепархии Божией Матери в Москве.

К исламской умме России обратился глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

«Призываю единоверцев выбрать правильный ориентир, нам надо обязательно идти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Мы хотим видеть Россию с мощной экономикой и сильным политическим влиянием во всем мире, поэтому призываю вас быть активными гражданами, способными самим влиять на выбор власти», - подчеркнул муфтий.

Ранее о важности участия в выборах для всех верующих и, в то же время, недопустимости политической агитации для религиозных лидеров, говорили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Напомним, российские власти перед этими президентскими выборами прилагают беспрецедентные усилия для повышения явки: ЦИК приглашает на выборы с помощью массовых SMS-рассылок, с призывами проголосовать к гражданам обращаются звезды шоу-бизнеса, блогеры. Интернет заполонили вирусные ролики, особое внимание уделено привлечению молодёжи.