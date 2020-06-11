К новому учебному году школы Нижнего Тагила оснастят устройствами медицинского контроля

В администрации Нижнего Тагила приступили к подготовке школ к новому учебному году. К приёмке готовятся 64 учебных заведения, за исключением МАОУ СОШ № 85, где ведётся капитальный ремонт. В этом году все школы будут оснащены устройствами медицинского контроля.

В ходе совещания, прошедшего в мэрии 11 июня, замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров обратил особое внимание на проведение мероприятий, рекомендованных при осуществлении деятельности в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«Текущая ситуация накладывает особые требования к пребыванию детей в образовательных организациях. Нижнему Тагилу выделена субсидия в размере 19,4 миллиона рублей на закупку средств защиты. В первую очередь бактерицидными облучателями, настенными дозаторами с антисептиками, бесконтактными термометрами оснастят дежурные группы в детских садах, школы, на базе которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ, а также загородные летние лагеря. Остальные получат средства дезинфекции и устройства медицинского контроля в августе», — заявил он.

Как сообщила начальник городского управления образования Татьяна Удинцева, в этом году процедура приёмки пройдёт в два этапа — до 15 июля питающие организации должны получить заключение Роспотребнадзора о готовности пищеблоков. Это позволит Нижнему Тагилу получить федеральную субсидию на организацию питания школьников. Далее оценку готовности школам дадут межведомственные комиссии, в состав которых входят представители управления образования, городского хозяйства, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, а также медицинские работники. Они проверят соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности, проинспектируют состояние антитеррористической защищённости объектов, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ.

Перед приёмкой специалисты городского хозяйства проведут с представителями дорнадзора совместный рейд по контролю за состоянием уличной сети. Все выявленные дефекты дорожного полотна на участках, прилегающих к школам, будут устранены.

Также в школах Нижнего Тагила пройдут косметические ремонты, там, где необходимо, проведут ревизию кровель, замену окон, элементов систем горячего и холодного водоснабжения. По информации представителя ЦОЗиП, запланированные в 10 школах, 17 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования работы по ремонту теплоузлов завершатся до конца июня.