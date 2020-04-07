К концу недели в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 13 градусов

На этой неделе в Нижний Тагил наконец придёт весна. Если сегодня, 7 апреля, столбики термометров будут подниматься днём не выше одного градуса, то уже в четверг, 9 апреля, воздух прогреется до плюс 6 градусов, а в субботу, 11 апреля, — до плюс 13 градусов. При этом в ночь на 8 апреля температура воздуха понизится до минус 4 градусов. Неделя ожидается пасмурной и преимущественно с юго-западным ветром.

На севере Свердловской области в ближайшие три дня столбики термометров будут опускаться в ночное время до минус 11 градусов, возможны метели. На юге региона температура воздуха задержится на уровне плюс 4–9 градусов днём и минус 4–6 градусов ночью. Специалисты Уральского гидрометцентра предупреждают жителей о гололедице на дорогах и тротуарах, мокром снеге и северо-западном и юго-западном ветре с порывами до 20–25 м/с.