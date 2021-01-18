К концу недели в Нижнем Тагиле похолодает до 34 градусов мороза

На территории Свердловской области ожидается новое похолодание, сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночью 18 января температура воздуха в регионе опустится до –27…–32 градусов, днём похолодает до –20 градусов. В Нижнем Тагиле ожидается температура в пределах –18…–20 градусов.

Завтра, 19 января, в области будет –29…–34 градусов ночью и –23…–28 градусов днём. Минимальную температуру воздуха обещают на севере области. В Нижнем Тагиле днём похолодает до –25.

20 января синоптики прогнозируют в регионе до –35 градусов ночью и –22…–27 градусов днём. В Нижнем Тагиле 20 и 21 января ожидаются относительно тёплыми: –14…–16 градусов и –18…–21 соответственно. Наиболее морозным днём будет суббота, температура воздуха опустится до –29…–34 градусов.