К избранной мэром уборщице приставят двух кураторов и отправят на учёбу

У 35-летней Марины Удгодской, выигравшей выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, будет два куратора — от региональной власти и от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, которая выдвинула победившего кандидата на выборы, пишет «Российская газета».

Издание уточняет, что Удгодская, которая до вступления в должность 1 октября официально будет работать уборщицей по месту новой работы, не сможет отказаться от обретённой должности — в ином случае по закону ей придётся оплатить организацию и проведение повторных выборов.

«За каждым избранным главой, вступающим в должность впервые, закрепляется куратор. Каждому оказывается значительная методическая поддержка, в том числе организуется учёба основам местного самоуправления, работе с финансами в сфере имущественных и земельных отношений», — сказал источник в управлении внутренней политики администрации Костромской области.

Первый двухдневный курс обучения Марина Удгодская пройдёт в октябре. Со своей стороны в повышении квалификации обещала участвовать и партия — победитель выборов, прошедших в Повалихинском поселении, там также закрепили куратора за новым главой поселения. Они вместе изучат устав поселения, другие документы, сообщил глава регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов. Пока Марина Удгодская не в курсе ни точного числа входящих в сельсовет населённых пунктов, ни их населения.

Напомним, уборщица одной из сельских администраций в Чухломском районе Костромской области Марина Удгодская неожиданно выиграла выборы главы поселенческого муниципального образования — за неё проголосовало более половины из 400 избирателей поселения. Удгодская стала единственной, кто согласился выступить в качестве соперника действующего главы Николая Локтева, в ином случае выборы оказались бы сорванными как безальтернативные. Для самого Локтева исход голосования стал потрясением: по его словам, он отказывается понимать, почему избиратели так низко оценили результаты его руководства, ведь на фоне других муниципалитетов Повалихинское поселение в части обустройства выглядит неплохо, считает уходящий глава. Локтеву припоминают невнимание к депутатскому корпусу и нелюбовь к отчётам перед избирателями.