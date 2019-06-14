К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Путин учредил новую медаль

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что знак отличия получат участники боевых действий, труженики тыла и те, кто проработал не менее полугода за период войны, несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, «которые также внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне».

Новая медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне будет изображён воин в форме времён Великой Отечественной войны, пишущий слово «Победа!» на стене Рейхстага.