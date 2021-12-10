К 300-летию Нижнего Тагила выпустят большую книгу об истории города

К 300-летию Нижнего Тагила мэрия выпустит книгу об истории города. Над подготовкой памятного издания работает редакционная коллегия, в которую вошли сотрудники тагильских музеев и архивов, фотографы и дизайнеры, сообщает пресс-служба мэрии.

Книга будет состоять из 11 тематических глав, которые отразят историю города с 1722 года до наших дней. Издание украсят фотографии и архивные данные о зарождении Тагила. Отдельные главы посвятят роли города в Великой Отечественной войне и присвоению звания «Город трудовой доблести».

В книге также отметят вклад тагильских предприятий в освоение космоса, строительство БАМа и Транссиба. В издании упомянут инженеров, изобретателей, деятелей культуры и спорта, имена которых вошли в отечественную и мировую историю. Современному городу отведут две последние главы. В них расскажут, как в городе реализуются новые масштабные проекты.

«Перед ними стоит непростая задача — собрать в одной книге объёмом в 300 страниц самые значимые факты из истории города, интересно, подробно и доступно рассказать о людях, культурных традициях и промышленной мощи Нижнего Тагила. Фотоматериалы для юбилейного издания предоставят не только тагильские архивы и частные собрания, но и фонды Эрмитажа, Русского музея», — отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Макет издания подготовят к концу декабря, в свет книга выйдет ко Дню города. Памятное издание будет доступно как в печатном, так и в электронном виде.