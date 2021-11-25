Сотрудники Центральной библиотеки издали интерактивную энциклопедию о Нижнем Тагиле для детей 

Детскую энциклопедию «Нижний Тагил от А до Я» (6+) издали сотрудники Центральной городской библиотеки и члены Клуба любителей книги. Это первый опыт создания книги о городе для юных читателей.

«В издании представлено 50 наиболее узнаваемых символов, имён, достопримечательностей города. По страницам этой уникальной краеведческой энциклопедии детей проведёт робот-инопланетянин Искрик. Вместе с ним юные читатели побывают в тагильских музеях и театрах, узнают о градообразующих предприятиях, пройдутся по набережной Тагильского пруда и прокатятся на колесе обозрения», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

На страницах энциклопедии представлены яркие кадры известных фотографов, а также QR-коды, по которым ребята смогут перейти на электронную страницу энциклопедии. В электронной версии дети смогут посмотреть трехмёрные изображения Нижнетагильского драматического театра и Демидовской дачи, железнодорожного вокзала и цирка. Текст сопровождается панорамными и сферическими снимками, видео и полезными ссылками.

Энциклопедия издана на субсидию из городского бюджета к 300-летию Нижнего Тагила. Общий тираж издания составил 300 экземпляров.

Сотрудники библиотеки планируют передать 65 экземпляров издания в городские школы. Презентация энциклопедии состоится 26 ноября в 15:00 (6+) в Центральной городской библиотеке.