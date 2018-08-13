К 2030 году проверку ЕГЭ полностью доверят искусственному интеллекту

Рособрнадзор намерен перейти к автоматизированной проверке результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) к 2030 году, сообщает газета «Известия». К этому времени будет разработана программа, которая сможет проверять ответы старшеклассников на открытые вопросы в рамках госэкзамена, считают в Федеральном институте педагогических измерений. Именно ФИПИ сегодня отвечает за разработку материалов к ЕГЭ.

«Возможная замена проверяющих развёрнутые ответы экспертов искусственным интеллектом — не цель, а естественная и постепенная технологизация всех процессов экзамена. До введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации», — отметили в Рособрнадзоре.

Сегодня проверкой ответов занимаются около 40 тысяч человек, компьютер обрабатывает только тестовую часть экзамена. В институте развития образования НИУ ВШЭ считают, что искусственный интеллект поможет избавиться от влияния субъективных факторов при оценке ЕГЭ. В то же время директор ФИПИ Оксана Решетникова предполагает, что разработка искусственного интеллекта, способного проверять экзамены, обойдётся в миллиарды рублей. А равнение на него может препятствовать развитию творческого потенциала детей.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что уже с 2019 года школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике полностью в компьютерной форме.