К 15:00 на выборах президента проголосовала почти половина избирателей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле к 15:00 на выборах президента РФ проголосовала почти половина избирателей — явка составила более 46,4%. Самая высокая явка в Дзержинском районе — около 48,8%. В Тагилстроевском районе она приблизилась к 47,2%, в Ленинском — только к 43,8%. Мэр Нижнего Тагила в эфире «Тагил-ТВ» призвал тех, кто ещё не проголосовал, прийти на избирательные участки — «проголосовать за город и его будущее» и «исполнить свой долг перед детьми, внуками и правнуками».

В Свердловской области явка к 15:00 составила 46,68%. На выборах главы государства в 2012 году к этому часу явка составляла 39,94%. По данным облизбиркома, в регионе проголосовали уже более полутора миллионов человек. Самая высокая явка наблюдается в селе Пелым — 64,06%, Камышловском районе — 62,11%, Волчанске — 61,10%.

Общероссийская явка к 14:00 по московскому времени составила 34,72%. Об этом заявил заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев.