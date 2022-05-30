Известный уральский пекарь-менеджер Анатолий Павлов рассказал о причинах ухода из «Тагилхлеба»

Екатеринбургский пекарь-менеджер, владелец пекарни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов рассказал подробности своего ухода с поста замдиректора «Тагилхлеба». В ходе видеоинтервью на YouTube-канале «Бизнес Пища — Роман Калинин — OHLEBE» хлебопёк пояснил, что основной причиной его увольнения с тагильского хлебозавода стали разные взгляды на ведение бизнеса у него и директора предприятия Станислава Бойко.

«Изначально я приходил на “Тагилхлеб” решить определённые задачи, в частности объединить логистику завода и пекарни “На Вишнёвой”. Как оказалось, это крайне сложная задача, поскольку были сложности во взаимодействии с собственником. У меня с директором “Тагилхлеба” произошло идеологическое несовпадение в том, как управлять предприятием. Он из “красных”* директоров, а я вполне себе современный товарищ. У нас из-за этого бесконечно происходили войны, и я понял, что это становится угрозой эффективности для предприятия. Мне важен результат, ему важен сам процесс, вот и всё», — рассказал Анатолий Павлов.

Отвечая на вопрос ведущего об итогах своего руководства «Тагилхлебом», Павлов заявил о росте выручки на 35–40% за время его пребывания на посту топ-менеджера. Таких результатов, по словам Павлова, предприятие смогло достичь спустя полгода работы над налаживанием внутренних процессов. По оценке екатеринбуржца, «Тагилхлеб» продолжит рост, если директор предприятия и менеджмент продолжат двигаться в этом направлении.

«Сейчас я хочу побыть немножко пенсионером. Я спокойно полгода побездельничаю. В то же время появилось несколько интересных управленческих и консультационных идей. Я могу приехать к кому-то на предприятие и помочь, если возможно. Сейчас время такое, что нужно кардинально менять процессы, отслеживать такие вещи в работе, которые собственник не видит. Вот за что я благодарен директору “Тагилхлеба”, так это за то, что он поднял мою самооценку. Я до этого и не знал, что я такой ценный кадр», — подытожил Анатолий Павлов.

Напомним, в мае этого года Анатолий Павлов уволился из ООО «Тагилхлеб» в Нижнем Тагиле. Об этом он написал в своих соцсетях. На предприятии специалист проработал с конца лета 2021 года.

ООО «Тагилхлеб» — один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий Свердловской области. Предприятие было открыто в 1939 году, а в 1994-м передано в частные руки.

* Термин используется для описания стиля руководства, возникшего в советское время и характеризующегося такими чертами, как авторитаризм, некомпетентность в юридических и финансовых вопросах, неготовность к деятельности в условиях рынка.